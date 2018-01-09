Экс-главком ВКС обвинил США в атаке беспилотников на базы РФ в Сирии

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, экс-главком ВКС РФ Виктор Бондарев заявил, что поставщиком беспилотников, атаковавших российские военные базы в Сирии, могли быть только США.

"Кто стоит за боевиками, думаю, ясно всем. Поставщиком обстрелявших наши базы беспилотников могло быть только технологически сильное государство. Там и спутниковая навигация, и барометрические датчики, и дистанционное управление сбросом профессионально собранных взрывных устройств в назначенных координатах", - сказал Бондарев "Интерфаксу" во вторник.

"США сначала под видом борьбы с тоталитарным режимом и поддержки оппозиционных сил, якобы отстаивавших интересы демократии, вторглись без санкции ООН в суверенную страну, принялись подпитывать гражданскую войну, вооружать, финансировать и обучать террористические организации. Потом, после разгрома основных бандформирований, спасали недобитков. Теперь вместе с подчинёнными странами снабжают террористов высокотехнологичными БПЛА", - отметил он.

Он также заявил, что атаки террористов на российские военные базы в Сирии являются попыткой дестабилизировать ситуацию в стране.

Накануне в Минобороны РФ рассказали подробности атак боевиков на базы "Хмеймим" и "Тартус", которые были осуществлены в ночь на 6 января. Террористы пытались атаковать российские базы с помощью 13 ударных беспилотников. Попытка нападения была успешно отражена, несколько дронов были уничтожены, несколько - перехвачены, ведется техническая экспертиза, их данные уже расшифрованы.