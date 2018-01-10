Арестован обвиняемый в поджоге дома в Тюмени

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу обвиняемого в поджоге квартиры в Тюмени, что привело к пожару в девятиэтажном доме и гибели человека, сообщило следственное управление СКР по Тюменской области.

В ведомстве уточнили "Интерфаксу", что мужчина 1981 года рождения арестован на два месяца.

Вечером 8 января произошел пожар в квартире девятиэтажного дома в Тюмени. К моменту прибытия сотрудников МЧС горел утеплитель на торце здания с первого по седьмой этажи. Общая площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м.

В результате пожара один человек погиб, еще один пострадал. Из дома были эвакуированы более 180 человек.

По предварительным данным, от огня пострадали 43 квартиры. В настоящее время все жильцы дома пока не могут вернуться в свои квартиры. Почти сорок жителей временно поселились в гостинице, остальные жильцы этого дома находятся у родственников и знакомых.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога".