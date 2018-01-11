В Чечне расценили реакцию госдепа на задержание Титиева как давление на следствие

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Требование госдепартамента США освободить лидера чеченского филиала общества "Мемориал" Оюба Титиева является грубым давлением на следствие, заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов.

Накануне госдепартамент распространил заявление, в котором выразил тревогу в связи с задержанием Титиева и призвал к его освобождению из-под стражи. "Мы обеспокоены новостями о том, что глава чеченского подразделения российской правозащитной неправительственной организации "Мемориал" Оюб Титиев был арестован. Призываем власти Чечни немедленно освободить Титиева и позволить гражданскому обществу свободно существовать без притеснений и запугивания", - отмечалось в заявлении.

"Это грубое, ничем не прикрытое давление на следствие", - заявил Каримов в четверг "Интерфаксу".

По его словам, "все разговоры о том, что это (уголовное дело) связано с деятельностью Титиева в "Мемориале" абсолютно беспочвенны".

"Как правозащитника его почти не знают. В Чечне есть много правозащитников, которые открыто высказывали свое мнение и которое не всегда соответствует официальному, но никто им не угрожает. Также никому и в голову не приходит угрожать "Мемориалу" и его сотрудникам", - сказал пресс-секретарь главы Чечни.

Он отметил: "Госдеп никогда не сделал ни одного заявления, разобравшись объективно в ситуации. Главное - упомянуть Чечню, а там хоть трава не расти".

Каримов также заявил, что сотрудники МВД "кровно заинтересованы в максимально объективном расследовании дела, установлении истины". "В Чечне никто не стремится обвинить в хранении или употреблении наркотиков ни в чем не повинных людей. И я лично буду очень рад, если выяснится, что Титиев окажется невиновным", - сказал Каримов.

Вместе с тем он отметил, что "твердо убежден, что давление на следствие оказывать нельзя". "Иначе мы никогда не сможем эффективно вести борьбу с наркотиками. Перед следствие стоит задача установить происхождение арктического вещества (изъятого у Титиева) , чем оно сейчас и занимаются", - заявил Каримов.

9 января в пресс-службе правозащитного центра (ПЦ) "Мемориал" сообщили "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов задержали руководителя чеченского представительства организации. По данным "Мемориала", 9 января Титиев не вышел на работу. Члену совета по правам человека Чечни Хеде Саратовой в Курчалоевском РОВД подтвердили, что Титиев находится у них.

Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике сообщили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а гражданин был направлен на медицинское освидетельствование.

Председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов сообщил "Интерфаксу", что Титиеву инкриминируется хранение наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ).

По мнению главы совета правозащитного центра, задержание Титиева связано с его профессиональной деятельностью, "которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей".