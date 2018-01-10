Европейский омбудсмен призвал Россию освободить главу "Мемориала" в Чечне

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Комиссар Совета Европы по правам человека Нилс Муйжниекс призвал российские власти незамедлительно освободить главу чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

"С глубокой озабоченностью я узнал о задержании накануне чеченскими властями известного правозащитника и главы чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева", - говорится в заявлении Муйжниекса, переданном в среду в "Интерфакс".

"Будучи представителем "Мемориала" - одного из наиболее авторитетных и опытных правозащитных организаций России - Оюб Титиев на протяжении многих лет вносит неоценимый вклад в дело защиты прав человека", - отметил омбудсмен. Теперь же, по его словам, Титиев "подвергается уголовному преследованию по сомнительным обвинениям".

"Я призываю российские власти, как региональные, так и федеральные, обеспечить немедленное освобождение г-на Титиева и предоставить ему необходимую защиту", - резюмировал Муйжниекс.

Накануне в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал" сообщили "Интерфаксу", что сотрудники правоохранительных органов задержали Титиева.

Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике сообщили, что в машине правозащитника было предположительно обнаружено наркотическое вещество, Титиев был направлен на медицинское освидетельствование.

"В ходе профилактических мероприятий сотрудниками отдела МВД России по Курчалоевскому району на автодороге Ойсхар-Курчалой-Мескер-Юрт для проверки документов была остановлена автомашина марки ВАЗ-111930 Лада Калина, под управлением жителя Курчалоевского района Оюба Титиева, 1957г.р. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов", - сказали в пресс-службе.

В ГУ МВД отметили, что изъятое вещество направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр МВД по ЧР.

Председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов сообщил "Интерфаксу", что Титиеву инкриминируется хранение наркотиков в крупном размере (ст. 228 Уголовного кодекса РФ). В то же время, по мнению главы совета правозащитного центра, задержание Титиева связано с его профессиональной деятельностью, "которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей".

Тем временем, глава СПЧ Михаил Федотов заявил "Интерфаксу", что Совет обратился к руководству Министерства внутренних дел РФ с просьбой проверить задержание. Кроме того, глава СПЧ считает, что СКР должен провести проверку в связи с возможным подбросом наркотиков О.Титиеву.