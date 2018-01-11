Путин заявил о желании Вашингтона видеть Навального в руководстве России

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что критика Вашингтоном недопуска Алексея Навального к выборам говорит о том, кого США хотят видеть в руководстве России.

"Тот персонаж, о котором вы упомянули, не единственный, кого не допустили (к участию в президентских выборах в России - ИФ), почему-то других не называют. Это, видимо, говорит о предпочтениях американской администрации в руководстве других стран, говорит о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России, кого бы они хотели видеть в руководстве страны", - сказал Путин на встрече в четверг с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств.

"Видимо, это те люди, на которых они делают ставку, на которых они опираются. В этом смысле они прокололись. Лучше бы они помолчали", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что важно понимать, что нарушение закона в ходе избирательной кампании недопустимо.

В конце прошлого декабря ЦИК отказал в регистрации инициативной группы, выдвинувшей оппозиционера в кандидаты на пост президента РФ, мотивировав это отсутствием у Навального пассивного избирательного права - наличием у него непогашенной судимости. Со своей стороны Навальный заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ.

Позже решение ЦИК об отказе подтвердил Верховный суд. Юристы Навального в свою очередь сообщили, что планируют обжаловать отказ в ЕСПЧ.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.