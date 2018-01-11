Путин назвал агрессивной реакцию США на сообщения о вмешательстве РФ в выборы

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - США остро и агрессивно реагируют на недостоверную информацию о вмешательстве России в их внутренние дела, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Никто не любит, когда вмешиваются в их внутренние политические вопросы и дела, особенно это не любят наши американские друзья. Мы видим их реакцию даже на недостоверную информацию о нашем вмешательстве, насколько она острая, насколько она агрессивная, я бы даже сказал", - сказал Путин на встрече с главными редакторами крупнейших российских изданий.

По его словам, практика американских предвыборных кампаний такова, что к ним практически никого не допускают.

"А то, что происходит с нашими средствами массовой информации, которых тут же объявили иностранными агентами и ограничивают их работу, причем достаточно агрессивно и злобно, говорит как раз о том, как они относятся к тому, что кто-то как-то влияет на внутриполитическую ситуацию, особенно в предвыборный период", - сказал Путин.