Путин объяснил консерватизм ЦБ в отношении криптовалют

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Консерватизм Банка России в отношении регулирования криптовалют объясняется тем, что криптовалюта ничем не обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских печатных СМИ и информагентств.

"На сегодняшний день это прерогатива ЦБ в значительной степени, и этих полномочий пока у ЦБ достаточно. Но в целом, конечно, в будущем наверняка нужно будет законодательное регулирование. Центральный банк уже неоднократно формулировал свое отношение к этому делу, так же, как и правительство. Ведет себя ЦБ консервативно, но, на мой взгляд, эта консервативность имеет под собой основания, потому что известно, что за криптовалютой ничего нет, она не может быть средством накопления, за ней нет никаких материальных ценностей, она ничем не обеспечена. Она в известных ситуациях может быть средством расчета, это делается быстро и эффективно. Рассчитываться можно, но накоплений нет, обеспечения нет, поэтому Центральный банк подходит к этому очень осторожно. Колебания колоссальные, сегодня ты вложил все, что у тебя есть, а завтра все потерял", - отметил Путин.

"Так же как с обманутыми дольщиками, мы не можем себе позволить повторения ситуации с криптовалютой. Если мы отрегулируем, да еще недостаточно эффективно, потом государство будет нести ответственность за ту тяжелую ситуацию, в которую люди могут попасть. Сейчас это в основном ответственность самого человека, а государству стоит только прописать "это можно, а это нельзя", а если пропишет еще неточно, тут же возникнут какие-то проблемы, которые нужно будет решать", - добавил президент.