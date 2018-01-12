В Госдуме усмотрели конфликт бизнес-интересов сенаторов с законом о притравке

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Большинство Госдумы считает, что сенаторы пошли на поводу бизнес-лоббистов, отклонив принятый депутатами закон о запрете притравки охотничьих собак (притравка - натаскивание охотничьих собак по подсадному зверю, тренировки охотничьих собак или птиц, во время которых им позволяют нападать на привязанную дичь - ИФ).

"Услуги этих (притравочных) станций очень дороги. Бизнес большой", - сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин при решении Госдумой вопроса о создании совместной с Советом Федерации согласительной комиссии по этому закону.

Аргументы сенаторов

В свою очередь глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев обратил внимание на то, что аргументов сенаторами при отклонении закона высказано было много. "Но, по сути, мы услышали только два аргумента", - уточнил он. "Первый - это то, что нарушаются, якобы, какие-то традиции", - пояснил депутат.

Глава комитета сообщил, что при подготовке закона о запрете притравки был изучен большой пласт материалов - "и во всей этой литературе нет даже упоминания о притравочных станциях".

Второй аргумент сенаторов был связан с тем, что "мы губим отечественное собаководство", отметил он. Но, подчеркнул Николаев, "в литературе нет нигде, что наша российская охотничья собака должна воспитываться именно на жестокости".

Эффект притравки

"У нас есть другое подозрение (относительно истинных причин отклонения закона Советом Федерации - ИФ)", - сообщил депутат.

"Если не будет контактной притравки, то определенные собаки не получат определенных сертификатов. Эти международные сертификаты повышают стоимость собаки в сотни раз. И мы говорим здесь с вами не об охоте. Мы говорим о бизнесе по продаже собак, по предоставлению услуг по притравке, которая помогает продавать собак определенным структурам, определенным заинтересованным людям", - пояснил Николаев.

По его словам, законы не должны прикрывать "абсолютно понятные коммерческие бизнес-интересы".

Представитель парламентского большинства Антон Гетта согласился, что притравочные станции - "это очень серьезный бизнес".

Он сообщил, что депутаты внимательно ознакомилось со стенограммой обсуждения закона в Совете Федерации. Он высказал мнение, что некоторые сенаторы, выступающие против закона, являются заинтересованными лицами - они владеют охотничьими хозяйствами, возглавляют ассоциации владельцев собак соответствующих пород".

Депутат не исключил, что позиция сенаторов в данном случае - проявление конфликта интересов.

В Госдуме более часа обсуждали вопрос, связанный с отклонением закона Советом Федерации; причем, некоторые депутаты предлагали отказаться от создания согласительной комиссии и сразу пойти на преодоление вето, передает корреспондент "Интерфакса".

С позицией сенаторов согласился лишь представитель фракции ЛДПР Сергей Иванов.

Принятый Госдумой 21 декабря закон запрещает контактную притравку охотничьих собак и ловчих птиц на живых животных, а также регулирует работу притравочных станций. Совет Федерации 26 декабря отклонил этот законопроект с предложением создать согласительную комиссию по его доработке.

Володин уточнил, что, согласно официальной статистике, в стране 10 таких станций.

Закон также запрещает физический контакт между животными, а также все методы, предусматривающие жестокое обращение с животными (калечение, травмирование животных перед тренировкой). Согласно нововведениям, притравка может осуществляться только через ограждение - стекло или сетку.

Запрещается также натаскивать на живых животных собак, не отнесенных к охотничьим породам. Определяется круг организаций, которые могут предоставлять услуги по притравке: это могут быть юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые имеют закрепленные охотничьи угодья.

Авторы законопроекта - спикер Володин, первый вице-спикер Иван Мельников (КПРФ), вице-спикеры Ольга Тимофеева ("Единая Россия") и Ольга Епифанова ("Справедливая Россия"), руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, ряд других депутатов.