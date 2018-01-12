Рогозин приравнял к измене родине хищения при выполнении гособоронзаказа

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Хищения при выполнении гособоронзаказа - практически измена родине, это сказывается на стабильности России, заявил в пятницу вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Любые хищения, связанные с гособоронзаказом, то есть, с укреплением обороноспособности страны, сродни измене", - Рогозин в пятницу на собрании, посвящённом празднованию 296-летия органов прокуратуры РФ.

Он отметил, что коллегия Военно-промышленной комиссии эффективно взаимодействует с Генпрокуратурой для предотвращения нарушений в сфере ГОЗ.

"Каждый рубль, вложенный в оборонную промышленность, в укрепление наших Вооруженных сил - это деньги, которые потрачены максимально эффективно, потому что это сказывается на стабильной работе всего нашего великого российского государства",- подчеркнул Рогозин.