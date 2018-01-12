В СПЧ сообщили об отказе СКР проверять задержания в Чечне главы местного "Мемориала"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ не нашел оснований для доследственной проверки обстоятельств задержания руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, который считает, что наркотики, найденные в его машине, подбросил полицейский, сообщает пресс-служба Совета по правам человека при президенте РФ.

"Следственный комитет Российской Федерации рассмотрел обращение Совета (по правам человека, СПЧ - ИФ)в связи с задержанием известного правозащитника, главы регионального центра "Мемориал" Оюба Титиева, которому предъявлено обвинение в хранении наркотиков. По словам заместителя председателя ведомства Бориса Карнаухова, в настоящее время оснований для проведения доследственной проверки сотрудниками СК РФ нет", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

"Согласно информации, представленной следственным управлением Следственного комитета России по Чеченской республике, сообщения о неправомерных действиях сотрудников полиции в отношении Титиева не поступали", - добавили в Совете.

В ответе ведомства отмечается, что Следственный комитет России не наделен полномочиями по контролю за деятельностью органов внутренних дел. В СКР сообщили, что такой надзор осуществляет прокурор.

Ранее сообщалось, что глава СПЧ Михаил Федотов обратился к председателю Следственного комитета России с просьбой провести доследственную проверку задержания Титиева.

"Нельзя исключать ни одну из версий, поэтому мы предлагаем, чтобы наряду с расследованием дела о перевозке наркотиков проводилась доследственная проверка по делу о подбросе наркотиков. Причем такая проверка должна быть в соответствии с законом организована именно Следственным комитетом", - сказал глава СПЧ "Интерфаксу".

9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал" сообщили о задержании руководителя чеченского представительства организации Оюба Титиева. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в его машине обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а сам он был направлен на медицинское освидетельствование. Теперь Титиеву инкриминируется хранение наркотиков в крупном размере (статья 228 УК РФ).

Между тем председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов связывает задержание Титиева с его профессиональной деятельностью, "которая вызывала неодобрение со стороны чеченских властей".

Со своей стороны Титиев убежден, что пакет с наркотиком был подброшен под пассажирское сиденье его автомобиля полицейским.