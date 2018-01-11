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Глава чеченского "Мемориала" Титиев заявил о подброшенных полицейским наркотиках

Есть обновление от 18:28

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Руководитель чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев настаивает, что пакет с наркотическим веществом был подброшен к нему в автомобиль одним из полицейский, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Петр Заикин.

"Сегодня на заседании в суде Оюб подробно рассказал об обстоятельствах, которые свидетельствуют об отсутствии события преступления, а также о том, каким образом пакет с наркосодержащим веществом оказался в его машине", - сказал адвокат.

По его словам, Титиев убежден, что пакет с марихуаной был подброшен под пассажирское сиденье его автомобиля полицейским. В связи с этим правозащитник уже написал заявление в управление СК по Чеченской республике о возбуждении против этого полицейского.

"Подать заявление мы планируем завтра на личном приеме у руководителя управления или его заместителя. Если нас не примут, то сдадим его в канцелярию", - сказал адвокат.

В настоящее время в Шалинском горсуде Чечни решается вопрос об аресте Титиева. Ранее в четверг правозащитнику предъявили обвинение в хранении наркотиков в крупном размере.

Теги: Чечня, Оюб Титиев
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