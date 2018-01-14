Семья правозащитника Оюба Титиева покинула Чечню

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Родственники обвиняемого в незаконном обороте наркотиков руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева покинули республику в целях безопасности, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" его адвокат Петр Заикин.

"Да, его семья покинула республику. Это сделано исключительно в целях безопасности, так как угрозы не прекращаются", - сказал он.

Адвокат воздержался от ответа, находятся ли родственники правозащитника в России или покинули страну. "Я не имею права разглашать данную информацию без разрешения моего подзащитного", - заявил защитник.

Заикин также рассказал, что попытки полиции оказать давление на Титиева не прекращаются. "Под угрозой устроить проблемы семье, полицейские пытаются таким образом добиться от него признательных показаний", - утверждает он.

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ).

11 января Шалинский суд Чечни санкционировал арест правозащитника до 9 марта. Защита уже обжаловала это решение.

9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал" сообщили о задержании Титиева. Позднее в пресс-службе ГУ МВД по республике заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом, а гражданин был направлен на медицинское освидетельствование.

Титиев вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. Данная провокация, по его убеждению, связана с его профессиональной деятельностью.

Глава СПЧ Михаил Федотов обращался к председателю Следственного комитета России с просьбой провести доследственную проверку задержания Титиева. Однако, как сообщалось, СК не нашел оснований для доследственной проверки обстоятельств его задержания.