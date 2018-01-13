Тела двух человек обнаружены под завалами котельной в челябинском Копейске

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Тела погибших обнаружены под завалами заброшенного здания в Копейске Челябинской области, сообщает пресс-центр Поисково-спасательной службы региона в субботу.

"На данный момент стало известно, что на территории заброшенного здания котельной (в поселке Бажово) под завалами найдены тела двоих погибших (мужчина и женщина)", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, они разбирали металлический каркас на металлолом. Конструкция рухнула, произошел обвал крыши и верхних перекрытий. Завал составил около 300-400 квадратных метров, а глубина 2,5 метра, отмечается в сообщении.

Кинологические расчеты показали место предположительного нахождения тел погибших, после чего начались раскопки. Тела были извлечены и переданы сотрудникам полиции. "На данный момент работы продолжаются, собаки обозначили еще один сектор, который отрабатывается", - говорится в сообщении.

От поисково-спасательной службы Челябинской области в работе задействованы 14 человек.

Как сообщалось, в пятницу днем обрушились плиты перекрытия заброшенного здания в старой шахте поселка Бажова в Копейске Челябинской области.

Рядом с заброшенным зданием стоял легковой автомобиль, от которого в сторону этого неэксплуатируемого объекта протянуты шланги (предположительно, от газорезательного оборудования).

Проверялась информация о том, что под обрушившейся стеной могли находиться мужчина и женщина.