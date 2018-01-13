Мэр Люберец подтвердил увеличение числа отравившихся в кадетской школе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных после отравления в кадетской школе в Люберцах возросло до 13 человек, сообщил "Интерфаксу" в субботу глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

"На данный момент госпитализированы 13 человек и еще 8 человек находятся в приемном покое, решение об их госпитализации будет приниматься позже", - сказал он.

При этом, по его словам, всего в больницу обратились 25 человек, из них четверо приняли решение лечиться дома.

Со своей стороны в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области "Интерфаксу" сообщили, что госпитализировано почти 20 детей.

"На данный момент в Люберецкий районной больнице находятся 18 детей и один взрослый. Все они поступили из кадетской школы городского округа Люберцы. Состояние пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести, проводится антибактериальная терапия", - цитирует пресс-служба министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

Пострадавшие поступили с жалобами на боли в животе. Предварительный диагноз - острая пищевая токсикоинфекция, отметил он.

По словам Маркова, первые вызовы от пострадавших поступили накануне вечером, 12 января.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что медики люберецких больниц оказывают помощь уже 30 учащимся кадетской школы из-за подозрения на пищевое отравление.

К вечеру Ружицкий сообщил новые данные о пострадавших в школе. "В пятницу, 12 января, произошло инфекционное отравление учащихся. На 16:00 госпитализирован 21 ребенок и двое сотрудников. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В детской больнице дополнительно развернуто восемь коек", - отметил он.