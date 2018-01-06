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Представители Навального продолжат добиваться его допуска к выборам президента

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Оппозиционер Алексей Навальный продолжит добиваться отмены решения Центризбиркома, отказавшегося зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки его самовыдвижения кандидатом на президентских выборах, сообщил "Интерфаксу" его представитель Иван Жданов.

"Мы обжалуем сегодняшнее решение Верховного суда в Президиум, а также обратимся в Конституционный суд России", - сказал он в субботу.

Жданов отметил, что "теоретически у Навального еще есть шансы на участие в выборах, но фактически они мизерны".

По его словам, Президиум и КС могут быстро рассмотреть жалобы и обязать ЦИК допустить Навального к участию в выборах. "Но мы мало верим в такой исход", - сказал представитель оппозиционера.

30 декабря 2017 года Верховный суд РФ в первой инстанции отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.

6 января Верховный суд РФ подтвердил это решение, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы Навального. Таким образом, решение вступило в законную силу.

Как ранее сообщили представители Навального, если решение не будет отменено, то отказ допустить его к участию в выборах будет обжалован и в Европейском суде по правам человека.

Выборы президента России официально назначены на 18 марта 2018 года, предвыборная кампания началась 18 декабря.

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Теги: Алексей Навальный, ЦИК
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