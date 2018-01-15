Участники драки в пермской школе ввалились в класс для младшеклассников

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Конфликт в школе №127 в Перми, в результате которого пострадали 15 человек, начался в коридоре и продолжился в классе, где были младшеклассники.

"По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре. Во время драки они ввалились в класс, где занимались четвероклассники", - сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

Между тем, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что один из участников драки, придя в школу, наврал охраннику, что учится здесь.

"Женщина-охранник его записала и пустила в школу. А второй мальчик - действующий ученик, и у него был пропуск в школу", - сказал собеседник агентства.

По его информации, "мальчик, которого отчислили из учебного заведения, по предварительным данным врачей, имеет проблемы с наркотиками и проблемы психики, за это и был отчислен из школы".

Территория школы оцеплена, на месте работают сотрудники полиции, Следственного комитета, МЧС и бригады скорой помощи. В школу пускают только учителей и родственников детей. Перед входом в школу на снегу видны капли крови, передает корреспондент "Интерфакса" с места происшествия.

Администрация Перми на своей странице в социальной сети сообщает, что открыта "горячая" линия, где родственники пострадавших могут получить оперативную информацию о местах их госпитализации.

Ранее со ссылкой на краевое министерство территориальной безопасности сообщалось, что в результате конфликта в школе №127 в Перми пострадали, по уточненным данным, 15 человек. Из них 12 человек госпитализированы в детскую клиническую больницу №15, расположенную в Перми по улице Баумана, 15. Женщина (учитель) и двое молодых людей 15-16 лет в тяжелом состоянии направлены в городскую клиническую больницу №4.

В свою очередь, в центре медицины катастроф по Пермскому краю сообщили, что "12 человек были госпитализированы с травмами, еще у троих психологические травмы, сильная реакция на стресс и потрясения".

Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Учительнице - 47 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. В самом тяжелом состоянии находится женщина - учительница, она в реанимации.

Ранее со ссылкой на СУ СКР сообщалось, что 15 января в одной из школ Мотовилихинского района города Перми между двумя школьниками произошла драка с применением ножей, которую пытались предотвратить находящиеся там же педагоги и школьники.

Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы. Подозреваемые задержаны в ближайшее время они будут допрошены.

По данному факту возбуждено дело по статье 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).