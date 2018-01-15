Пермские школы проверят после инцидента с поножовщиной в школе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Детский омбудсмен Пермского края Светлана Денисова заявила о необходимости проверки в школах Перми после инцидента в одном из учебных заведений города, где в понедельник в результате драки с применением ножей пострадали 15 человек, сообщается на сайте омбудсмена.

"По решению (оперативного - ИФ) штаба на этой неделе во всех школах будут проведены комплексные проверки", - говорится в сообщении омбудсмена.

Кроме того, вечером в школе, где произошел инцидент, со всеми родителями проведут общее родительское собрание.

"Пока никакой достоверной информации о том, что стало причиной такого поведения подростков, нет", - сказано в сообщении.

15 января в школе N127 Мотовилихинского района города Перми между двумя подростками произошла драка с применением ножей. В результате пострадали 15 человек. 12 человек госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Учительнице - 47 лет. Тем, кто начал драку, по 16 лет.

По предварительным данным, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре. Во время драки они ввалились в класс, где занимались четвероклассники.

По данному факту возбуждено дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны.