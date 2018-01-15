Названы основные версии нападения в пермской школе

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Спланированное нападение является одной из версий происшествия в пермской школе, где в ходе потасовки с использованием ножей пострадали более десяти детей, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

В настоящее время акцент сделан на двух версиях: драка между двумя 16-летними подростками, которых стали разнимать, и спланированное нападение этих же подростков на учеников 4-го класса, сказал собеседник агентства.

По его словам, в пользу второй версии говорят показания очевидцев и потерпевших, утверждающих, что двое подростков - учащийся старшего класса и бывший ученик этой школы - ворвались во время урока и стали наносить беспорядочные удары ножами присутствующим, в том числе педагогу.

При этом, согласно показаниям, один из юношей перемещался по классу, в то время как второй, также вооруженный ножом, загородил собой выход из комнаты и отгонял детей, пытавшихся спастись бегством, сказал источник.

Он отметил, что, по предварительным данным, подростки, периодически становились объектом насмешек и травли в социальных сетях со стороны других школьников. Предположительно, они задумали нападение с целью самоутверждения, а после содеянного намеревались уйти из жизни. По всей видимости, они действовали по этому плану - их госпитализировали с ножевыми ранениями, сказал источник.

"Интерфакс" не располагает комментарием официальных представителей правоохранительных органов по этому поводу.

Драка в пермской школе

Как ранее сообщали представители органов следствия и полиции, утром в понедельник в школе N127 Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы, еще у троих - психологические травмы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

По предварительным данным следствия, драка между учеником школы и бывшим учеником началась в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники.