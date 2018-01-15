Зюганов пожаловался Путину на необъективное освещение в СМИ кампании Грудинина

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Лидер КПРФ Геннадий Зюганов направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой предотвратить использование телеэфира для "контрпропаганды" против кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина.

Зюганов в письме, которое имеется в распоряжении "Интерфакса", обращает внимание на то, что Павел Грудинин обнародовал "содержательную подробную и конструктивную программу", с которой идет на выборы, а также заявил о готовности участвовать в дебатах.

По утверждению лидера КПРФ, "целые телевизионные программы посвящены дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатам, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать". "Все это в одностороннем порядке, без возможности ответить и оппонировать ", - говорится в письме.

"Считаем, что подобное использование телеэфира для контрпропаганды против одного из ключевых кандидатов в президенты недопустимо. Это подрывает доверие к данной выборной кампании и избирательной системе в целом. Прошу вас принять необходимые меры для того, чтобы вернуть кампанию в русло честной и принципиальной конкуренции", - отмечается в письме.

Как стало известно "Интерфаксу", данное письмо направлено также в адрес председателя центральной избирательной комиссии (ЦИК РФ) Эллы Памфиловой, а также руководителям Первого канала и ВГТРК.