В штабе Путина собрали необходимое число подписей в поддержку кандидата

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Избирательный штаб Владимира Путина уже собрал необходимое количество подписей в поддержку кандидата, однако этот процесс продолжится.

"По данным на утро 12 января собрано 408 тыс. 349 подписей (при минимально необходимых 300 тыс.)", - сообщил "Интерфаксу" в пятницу пресс-секретарь избирательного штаба действующего президента Андрей Кондрашов.

Вместе с тем он отметил, что "этот процесс продолжается".

Кондрашов сказал, что никакого плана относительно количества подписей у штаба нет. "Сбор подписей идет, никаких целей относительно уровня не ставится", - сказал пресс-секретарь штаба, добавив, что "сбор подписей идет активно".

В пятницу ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина. Ранее на этой неделе были объявлены сопредседатели его избирательного штаба, который, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, начнет работу в ближайшее время.