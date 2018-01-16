Родители одного из напавших на пермскую школу подростков просили помощи у госорганов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Родители одного из подростков, напавших с ножом на школу в Перми, в прошлом году жаловались, что не справляются с воспитанием сына, и просили помощи у государственных органов. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

"Первые тревожные сигналы относительно одного из ребят поступали еще в 2012 году. Он был поставлен на внутришкольный учет в связи с проявляемой агрессией в отношении сверстников. Однако на это не обратили должного внимания, ребенка перевели на индивидуальное обучение. Не были подключены специалисты, которые помогли бы откорректировать его поведение", - говорится в сообщении пресс-службы детского омбудсмена.

Отмечается, что "в 2017 году ситуация усугубилась и за помощью к уполномоченным органам обратились уже родители подростка".

Однако, по данным пресс-службы детского омбудсмена, пермская Комиссия по делам несовершеннолетних вместо помощи ограничились штрафом, наложенным на самих родителей.

"Трагедии могло не случиться, но здесь налицо непрофессионализм специалистов, отсутствие коммуникации и преемственности в работе ведомств", - заключила Кузнецова.

ЧП в школе N127 Перми произошло 15 января. Двое подростков с ножами утром 15 января напали на учеников. В результате пострадали 15 человек, возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет, пострадавшей учительнице - 47 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. Самые тяжелые травмы получила учительница, она перенесла операцию, сейчас она пришла в себя, находится на искусственной вентиляции легких.