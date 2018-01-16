Зачинщики драки в пермской школе не считались проблемными подростками

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Устроившие драку в школе №127 в Перми подростки не относились к числу проблемных, сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников на внеочередном заседании краевого правительства во вторник.

"Предварительный анализ показывает, что они (подростки - ИФ) не относились к числу, скажем так, проблемных по тем критериям, которые сейчас приняты. Нам нужно внимательно провести весь этот анализ", - сказал губернатор.

В связи с происшествием глава региона поручил членам регионального правительства разработать подходы по выявлению проблемных подростков.

"Мы должны активно сформировать свои предложения на федеральный уровень с тем, чтобы в целом предотвратить подобного рода ситуации. Прошу министерство здравоохранения (края - ИФ) вместе с коллегами из психоневрологического диспансера и наркодиспансера на базе имеющейся информации (по инциденту - ИФ) и информации о правонарушениях выработать подходы по выявлению потенциально проблемных подростков", - сказал Решетников.

Утром в понедельник в школе №127 в Перми между двумя подростками произошла драка с использованием ножей. По предварительным данным, ученик школы и бывший ученик начали драться в коридоре, затем они ввалились в класс, где занимались четвероклассники. В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы, еще у троих психологические травмы.

Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. По последней информации, из 12 госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии находятся двое - учитель и ученик, остальные - в состоянии средней тяжести.

Возбуждено дело по ст.30, п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

Со ссылкой на источник в образовательной сфере региона сообщалось также, что один из подростков, устроивших резню, характеризовался положительно, а второй состоял на учете в "группе риска" в школе и в отделе по делам несовершеннолетних. В частности, по данным источника, подросток имел проблемы с учебой и алкоголем. В пятом, шестом и девятом классах он несколько месяцев занимался с учителями на дому.