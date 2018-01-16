СМИ узнали о возможном участии доверенных лиц Путина в предвыборных дебатах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Владимир Путин в качестве кандидата в президенты не будет участвовать в предвыборных дебатах, но может попросить об этом своих доверенных лиц, пишет во вторник "Коммерсант".

"Основная функция доверенных лиц - агитировать за своего кандидата. (...) Поскольку сам кандидат не будет дебатировать, он попросит об участии в общественных дебатах своих доверенных лиц", - сообщает издание со ссылкой на собеседника в избирательном штабе Путина.

По информации газеты, речь об этом пойдет на встрече Путина с доверенными лицами, на которой кандидат в президенты "поставит им задачи на период избирательной кампании".

Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов пояснил, что такая встреча состоится, "как только позволит график нашего кандидата и будут зарегистрированы все доверенные лица". При этом он добавил, что ни место, ни время этого мероприятия еще не определены.

"Коммерсант" пишет, что "встреча с доверенными лицами может состояться еще до того, как Владимир Путин будет зарегистрирован кандидатом, но уже появится полный список доверенных лиц".

Издание также подсчитало, что "если в заверении подписных листов (в поддержку Путина) примут участие все зарегистрированные сейчас доверенные лица (это 259 человек из 600 возможных - ИФ), включая музыканта Игоря Бутмана, певицу Полину Гагарину и космонавта Евгения Крикалева, то каждому в среднем придется заверить по 115 листов".