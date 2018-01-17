Устроивших резню подростков обвинили в групповом покушении на убийство

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Следствие по уголовному делу о резне в пермской школе предъявило двум подросткам обвинение в групповом покушении на убийство учеников и учителя. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

"Двоим несовершеннолетним фигурантам этого уголовного дела предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сказала Петренко в среду "Интерфаксу".

По версии следствия, 15 января учащийся 10 класса и его несовершеннолетний знакомый - бывший ученик этого учебного заведения - пришли в школу, вооружившись ножами.

"Войдя в аудиторию, где занимались дети одного из младших классов, обвиняемые умышленно нанесли девяти ученикам и учительнице множественные ножевые ранения", - сказала Петренко.

"В связи с тем, что обвиняемые нанесли удары ножом и друг другу, они были госпитализированы. По ходатайству следствия судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель СК, добавив, что после выписки из медицинского учреждения оба несовершеннолетних будут переведены в СИЗО.

По словам, Петренко, на данный момент продолжается установление всей картины произошедшего, мотивов преступления и обстоятельств, способствовавших его совершению.

"Наряду с этим следствие оценивает действия (бездействие) сотрудников учебного заведения, родителей подростков, а также лиц, на которых лежит обязанность по обеспечению безопасности детей в школе", - сказала представитель СК.

Трагедия в школе №127 в Перми произошла утром 15 января. Согласно первоначально озвучивавшейся версии событий, в школе произошла драка на ножах между бывшим учащимся и другим учеником этой школы, которые затем ввалились в класс, где занимались четвероклассники, и нанесли им и учительнице ранения.

В результате пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами, еще у троих - психологические травмы. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет. Тем, кто начал драку, 16 лет. По последней информации, из 12 госпитализированных пациентов в тяжелом состоянии находятся двое - учитель и ученик, остальные - в состоянии средней тяжести.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 30, пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). Подозреваемые задержаны и арестованы на 2 месяца. "Они будут находиться в лечебном учреждении до того момента, когда медики скажут, что состояние их здоровья нормализовалось. После этого они будут конвоированы в СИЗО", - сообщила ранее агентству "Интерфакс" пресс-секретарь прокуратуры Пермского края Юля Гайнанова.

Расследованием занимаются следователи центрального аппарата Следственного комитета России (СКР).