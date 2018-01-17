Устроившим поножовщину в школе пермским подросткам грозит до 7 лет тюрьмы

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Два подростка, которых следствие обвинило в групповом покушении на убийство в пермской школе, могут лишиться свободы на срок до семи лет, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе прокуратуры Пермского края в среду.

"Поскольку пока им предъявлено покушение, пока, слава Богу, все пострадавшие живы и здоровы, то им грозит до семи лет лишения свободы каждому. Это максимальный срок, предусмотренный для покушения", - сказал собеседник агентства.

Инцидент в школе N127 в Перми произошел утром 15 января. По данным СКР, двое подростков, войдя в аудиторию, где занимались младшеклассники, нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того они нанесли удары ножом друг другу и были госпитализированы.

В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы с травмами. Возраст пострадавших детей - от 10 до 12 лет.

Двум напавшим на школьников и учительницу 16-летним подросткам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Они арестованы на 2 месяца, после нормализации их состояния они будут переведены в СИЗО.