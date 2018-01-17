После поджога офиса "Мемориала" в Ингушетии возбудили уголовное дело

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества возбуждено после пожара в здании ингушского филиала правозащитного центра "Мемориал", сообщил агентству "Интерфакс"представитель республиканского МВД.

Там отметили, что дело заведено следственным отделом МВД после осмотра места происшествия.

Как сообщалось, рано утром 17 января в офисе ингушского филиала правозащитного центра "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Пострадавших нет, сгорела часть оргтехники и офисная мебель.

Сотрудники "Мемориала" заявили, что причиной пожара стал поджог, совершенный неизвестными в масках. Уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев призвал руководителей правоохранительных органов взять на особый контроль расследование причин ЧП и наказать виновных. Омбудсмен назвал работу офиса "Мемориала" полезной и востребованной в обществе, отметив, что правозащитники активно участвуют в работе Совета при главе республики по развитию гражданского общества и правам человека.