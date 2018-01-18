Москалькова потребовала найти и наказать поджигателей "Мемориала" в Ингушетии

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Поджог офиса правозащитного центра "Мемориал" в Ингушетии является наступлением на развитие цивилизованного общества и демократии, виновные должны быть найдены и наказаны, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Поджог офиса - совершенно беспрецедентный, безобразный случай, и нужно сделать все возможное, чтобы найти виновных и наказать, потому что поджог или нанесение вреда деятельности правозащитников это наступление на горло демократии, на развитие цивилизованного общества", - сказала Москалькова журналистам.

"Мы должны быть готовы к цивилизованному диалогу, как бы ни были неприятны вопросы, которые ставятся правозащитниками. Применение таких варварских методов должно получать отпор со стороны власти", - добавила она.

Как сообщалось, рано утром 17 января в офисе ингушского филиала правозащитного центра "Мемориал" в Назрани произошел пожар. Пострадавших нет, сгорела часть оргтехники и офисная мебель. Сотрудники "Мемориала" заявили, что причиной пожара стал поджог. Следственный отдел МВД по Ингушетии возбудил уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества по факту возгорания в здании ингушского филиала правозащитного центра "Мемориал".

Между тем председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов считает, что поджог офиса "Мемориала" в Ингушетии должен расследоваться как теракт, а не порча имущества из хулиганских побуждений. "Это по сути дела ни о чем, это порча имущества, это примерно как если бы сосед поджег сарай соседу", - заявил Орлов в четверг "Интерфаксу".

По его словам, при возбуждении уголовного дела не была учтена общественная значимость деяния. Оно, как считает Орлов, "было совершено для того, чтобы пресечь работу общественной организации, оказать воздействие на международную общественную организацию". "Если смотреть определение теракта в законе о противодействии терроризму, это под него подпадает", - уточнил председатель совета ПЦ "Мемориал".

Орлов отметил, что расследование дела в Ингушетии идет активно, "но для нас всех очевидно, что корни этого преступления находятся за границей Ингушетии, в соседней республике, Чечне". А как сотрудники ОВД по Назрани смогут расследовать что-то в Чечне? Никак", - подчеркнул он.