Возможной причиной ЧС на нефтепроводе под Саратовом назвали снижение давления

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Разлив нефти с последующим возгоранием у села Красноармейское в Саратовской области мог произойти из-за снижения давления в нефтепроводе, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь главы региона Нина Попова по итогам совещания оперативного штаба по ликвидации ЧС.

По ее словам, по уточненной информации, в результате пожара в населенном пункте пострадал один жилой дом, в котором проживали три человека, и два хозяйственных строения.

Всем пострадавшим будет оказана помощь, отметила Попова.

Прокуратура Саратовской области начала проверку из-за инцидента, сообщили "Интерфаксу" в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что прокачка нефти по магистральному нефтепроводу Куйбышев-Тихорецк остановлена из-за ЧП. Площадь пожара после разлива нефти достигала 1000 квадратных метров.