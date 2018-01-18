Работу нефтепровода Куйбышев-Тихорецк собрались возобновить через 3-4 суток

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Работа нефтепровода Куйбышев-Тихорецк может возобновиться через 3-4 суток, сообщил журналистам советник президента "Транснефти" , пресс-секретарь Игорь Демин.

"На 19:00 основной пожар потушен. Пострадавших нет. Попадания нефти в воду (река Волга) нет. Работа трубопровода может возобновиться ориентировочно через трое - четверо суток", - сказал он.

По его словам, ситуация может повлиять на график отгрузок (в портах-ИФ), а также может осложниться в случае штормов в конце месяца.

Ранее Демин сообщил, что прокачка нефти по нефтепроводу остановлена из-за разлива нефти. Представитель компании отметил, что "в результате бросового огня от внешнего неустановленного источника" нефть загорелась, огонь перекинулся на два жилых дома, находящихся на окраине села Красноармейское, рядом с которым произошло ЧП.

В результате разлива нефти никто не пострадал.

Позже в пресс-службе главы Саратовской обалсти возможной причиной ЧС на нефтепроводе назвали снижение давления.