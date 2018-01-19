Суд 14 марта рассмотрит жалобу СП Siemens по делу о "крымских турбинах"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд назначил на 14 марта рассмотрение жалобы ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ) на отказ Арбитражного суда Москвы в принятии обеспечительных мер по делу против ООО "ВО "Технопромэкспорт" и ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (входят в "Ростех"), следует из картотеки суда.

Ранее, 10 января, Арбитражный суд Москвы отказал СТГТ в иске к структурам "Ростеха". Компания также требовала принять обеспечительные меры по иску - прекратить монтаж турбин в Крыму. Апелляция не касается основного иска о незаконном перемещении турбин, уточнили в компании.

Турбины Siemens в Крыму

СТГТ (СП Siemens (65%) и АО "Силовые машины" (35%)) обвиняет два "Технопромэкспорта" в том, что они незаконно переместили в Крым четыре турбины, поставленные истцом для строительства электростанций в Тамани. Согласно санкционным ограничениям, немецкая компания запрещала использовать свои турбины для производства электроэнергии в Крыму, поскольку ЕС не признает российский статус полуострова.

Истец требует вернуть турбины и признать сделки по их продаже недействительными. По мнению истца, Siemens был обманут. При этом в ООО "ВО "Технопромэкспорт" считают, что немецкий концерн пытается добиться на территории РФ исполнения санкций иностранных государств, а не защищает свои гражданские права. Из-за нарушений санкций Siemens грозят штрафные санкции со стороны ЕС. При этом контракт в России был полностью исполнен.

Станции в Крыму должны начать работу в мае-июне 2018 года.

В ответ на перемещение турбин ЕС ввел против трех российских компаний и трех физлиц дополнительные санкции.

В декабре 2017 года Арбитражный суд Москвы отказал Siemens и СТГТ в иске к "Технопромэкспортам" по аналогичному делу.

В Siemens ранее заявляли, что прошедшее монтаж оборудование потеряет свою стоимость, и просили об обеспечительных мерах по искам, но суд в них отказал. Турбины оценивались в сумму около 150 млн евро.