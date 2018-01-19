В Бурятии усилили охрану учебных заведений после нападения на школу

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Во всех общеобразовательных организациях Бурятии действует пропускной режим после инцидента в школе №5, где подросток с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу, сообщает пресс-служба правительства республики в пятницу.

"В связи с ЧП, произошедшем в школе №5 в микрорайоне Сосновый бор Улан-Удэ, в школах республики усилены меры безопасности", - говорится в сообщении.

Помимо школ пропускной режим усилен во всех детских садах, учреждениях дополнительного образования, организациях среднего профессионального образования и вузах. Проводится инструктаж сотрудников охраны и педагогов.

Местные власти не подтверждают информацию о нескольких нападавших на школу.

"Задержан один подозреваемый, он дает показания. Никаких других фактов о том, что это было групповое нападение, о том, что было несколько нападавших, нам неизвестно", - цитирует пресс-служба слова зампреда правительства Бурятии Петра Мордовского.

Как сообщалось, по предварительным данным следствия, утром в пятницу ученик 9 класса одной из школ, расположенной в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.

По последним данным, госпитализированы семь пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Заведены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц, совершенном в отношении малолетних, а также о халатности, сообщила​ "Интерфаксу" официальный представитель СКР Светлана Петренко.