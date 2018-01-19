Роскомнадзор заблокирует побуждающие к насилию в школах группы в соцсетях

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокирует группы в соцсетях, побуждающие к насилию в школах, сообщил "Интерфаксу" замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

"Мы договорились с Роскомнадзором, такие группы будут заблокированы", - сказал Волин.

По его словам, такие группы будут блокироваться по той же схеме как и сообщества, побуждающие к самоубийству.

Как сообщалось, по предварительным данным следствия, утром в пятницу ученик 9 класса одной из школ, расположенной в микрорайоне Сосновый бор города Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение.

15 января в школе №127 в Перми, по данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. Напавшие на школу 16-летние подростки арестованы по обвинению в "покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Также, как сообщалось, возбуждено дело о халатности.

Другой инцидент произошел 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. Сообщалось, что во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. По данным прокуратуры, пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Его состояние оценивалось как удовлетворительное, кроме него никто не пострадал. Подозреваемый был задержан.

Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Также правоохранительные органы пообещали дать оценку действиям должностных лиц и сотрудников, обеспечивающих режим безопасного пребывания детей в школе.

Кроме того, 18 января сообщалось, что охранник одной из московских школ остановил ученика, пытавшегося пронести в школу несколько ножей и бензин для зажигалки.