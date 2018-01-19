Большинству россиян понравилось новогоднее поздравление Путина

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Большинству россиян (66%) понравилось новогоднее телепоздравление президента РФ Владимира Путина, сообщает фонд "Общественное мнение".

Не понравилось обращение 4% респондентов, а 22% его не видели, показал опрос, проведенный 13-14 января среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ.

Из тех, кто видел новогоднее телепоздравление Путина, 37% считают, что оно было похожим на прежние, а 28% говорят, что выступление заметно отличалось. Затруднились с ответом 13%.

Говоря о том, чем именно это поздравление отличалось от прежних, респонденты заметили, что оно было "душевнее, теплее", "семейное, домашнее, более личное", "позитивнее", "увереннее, спокойнее", "содержательнее, серьезнее", "ставящее новые цели".

Трансляция новогоднего обращения Путина впервые прошла во всех 11 часовых поясах за пять минут до полуночи. Для этого задействовали группировку космической связи, спутники и кабельные сети.