Песков отдал освещение трагедий в школах на усмотрение редакционной политике

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российские СМИ сами определяют свою редакционную политику, в частности, вопрос освещения серии нападений в школах, прокатившейся по стране на минувшей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики СМИ, о которых вы упоминали. Какие-то СМИ принимают решения в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения", - сказал он журналистам.
Так он по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию, когда ряд онлайн СМИ широко освещали нападения в школах, в то время как федеральные телеканалы уделили этому совсем немного внимания.
Песков также отметил, что в Кремле с уважением относятся ко всем точкам зрения, но считают, что "подобные трагические события требуют чрезвычайно аккуратного подхода".
Серия нападений в школах
Как сообщалось, по предварительным данным следствия, утром 19 января ученик 9-го класса одной из школ, расположенной в микрорайоне Сосновый бор Улан-Удэ, с топором напал на учеников 7-го класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. Перед задержанием подросток нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу. Его госпитализировали. Кроме него пострадали еще шесть учащихся.
15 января в школе №127 в Перми, по данным СКР, двое подростков нанесли ученикам и учительнице множественные ножевые ранения. Кроме того, они ударили ножами друг друга. В результате нападения пострадали 15 человек, из них 12 госпитализированы. Напавшие на школу 16-летние подростки арестованы по обвинению в "покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Также, как сообщалось, возбуждено дело о халатности.
Другой инцидент произошел 17 января в школе поселка Смольное Сосновского района Челябинской области. Сообщалось, что во время конфликта на перемене один из девятиклассников ударил ножом другого. Пострадавший был доставлен в больницу с непроникающим ранением. Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело об "умышленном причинении легкого вреда здоровью".
Кроме того, 18 января на входе в одну из московских гимназий остановили учащегося 11 класса, пытавшегося пронести в школу шесть перочинных ножей, охотничий патрон, сумочку с металлическими шариками, флакон с бензином, набор отверток, веревку, куски проволоки и два коробка спичек. Все эти предметы, как сообщалось, были обнаружены при входе в образовательное учреждение охранником при досмотре ручным металлодетектором.