Песков отдал освещение трагедий в школах на усмотрение редакционной политике

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российские СМИ сами определяют свою редакционную политику, в частности, вопрос освещения серии нападений в школах, прокатившейся по стране на минувшей неделе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это целиком и полностью прерогатива редакционной политики СМИ, о которых вы упоминали. Какие-то СМИ принимают решения в пользу освещения, какие-то СМИ придерживаются иной точки зрения", - сказал он журналистам.

Так он по просьбе журналистов прокомментировал ситуацию, когда ряд онлайн СМИ широко освещали нападения в школах, в то время как федеральные телеканалы уделили этому совсем немного внимания.

Песков также отметил, что в Кремле с уважением относятся ко всем точкам зрения, но считают, что "подобные трагические события требуют чрезвычайно аккуратного подхода".