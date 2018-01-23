В Думе усмотрели коллапс экономики в случае приравнивания сожительства к браку

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Приравнивание сожительства к браку может привести к параличу на вторичном рынке жилья и в целом затормозить часть экономики. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

"Неузаконенные семейные отношения продавцов квартир автоматически переводят подобные сделки в разряд рискованных. Как следствие - инвесторы и фонды, которые работают с недвижимостью, могут потерять интерес к незащищенной сфере", - приводит слова Сидякина во вторник пресс-служба фракции "Единая Россия".

Комментируя предложение ввести в Семейный кодекс РФ понятие "фактические брачные отношения", которым, по сути, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку, парламентарий также высказал мнение, что "такого рода инициативы могут поставить под угрозу весь оборот квартир, домов в стране".

"Пример: человек продает квартиру. Потом через какое-то время продавец приходит и говорит, что жил какое-то время с девушкой, и это было их совместное имущество. Таким образом, сделка признается недействительной. И никто от этого не может быть застрахован", - отметил депутат.

Сидякин обратил внимание, что "брак, заключенный по Семейному кодексу в органах ЗАГСа, а также права супруга на имущество могут быть подтверждены документами".

"Так или иначе, можно проверить сделку, когда ты покупаешь квартиру. Тебя страхуют те же справки и документы. Если же мы говорим о совместно проживающих, статус которых просто приравнен к браку - как и что ты тут сможешь проверить? Принеси справку, что ни с кем не живешь? Если это сожитель, никаких доказательств нет, человек говорит "я имею право на это имущество", и любая сделка будет рискованной", - сказал замглавы комитета.

По его словам, такой подход может "автоматически парализовать оборот на вторичном рынке жилья, люди будут покупать жилье только на первичном рынке, а любая покупка на вторичном рынке будет обусловлена возможными претензиями со стороны сожителя".

Депутат также сообщил, что "девелоперы, риелторы, которые работают на этом рынке, бьют в набат и высказывают опасения, что если это предложение пройдет, рынок "встанет".

Подобные проблемы могут касаться "всех сделок с недвижимостью, в том числе ипотеки в банке, под угрозу подпадает выдача кредита в банке", заметил Сидякин.

Таким образом, может затормозиться часть экономики, связанная с реализацией квартир, машин, мебели и так далее, добавил депутат.

"То же самое может быть и в вопросе оплаты услуг ЖКХ, когда кто-то отказывается платить, к примеру, за электроэнергию и говорит, что жил в квартире с сожителем, поэтому может заплатить только половину. При таком негативном сценарии автоматически это нагрузка на суды и вал заявлений в полицию", - сказал Сидякин.

По его мнению, риски на рынке жилья означают "отток инвесторов, потерю интереса к рынку крупных фондов, которые занимаются недвижимостью".

"Для экономики страны в целом это может быть большим ударом - никто никогда не будет инвестировать в то, что не защищено", - заключил парламентарий.

Как сообщалось, 22 января в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие "фактические брачные отношения". Под данное определение, как предлагает член Совета Федерации Антон Беляков, должен подпадать "незарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство".

"Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)", - говорится в проекте закона.