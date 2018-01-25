Путин отметил важность развития российской исламской богословской школы

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин заявил о важности развития отечественной исламской богословской школы, в том числе и для подготовки смены для действующих муфтиев.

"В 2013 году мы со многими, в том числе здесь представленными встречались в Уфе. (...) Тогда говорили, сейчас я хочу еще раз это подчеркнуть традиционный ислам является важнейшей частью российского культурного кода, а мусульманская умма без всякого сомнения - очень важная часть российского многонационального народа. И мы тогда еще говорили о необходимости возрождения богословского исламского образования в России", - сказал Путин на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии в Казани.

Он добавил, что возраст действующих муфтиев заставляет задуматься о том, чтобы готовить им смену. "Но готовить на собственной национальной базе", - подчеркнул президент.

Перед встречей с муфтиями главе государства показали макет Болгарской исламской академии. Она открылась 4 сентября 2017 года в городе Болгар (Татарстан). Студенты в академии обучаются по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение", обучение бесплатное, студенты получают стипендию, базовая ставка которой составляет 3 тыс. рублей в месяц.

"Сама по себе практика взаимодействия с крупными федеральными вузами очень важна, особенно на данном этапе развития религиозного образования, сотрудничество с крупным учебным заведением, с научным центром придает совершенно другую окраску и уровень (...) религиозному образованию, особенно на этапе становления, делает его фундаментальным", - сказал В.Путин в Казани на встрече с муфтиями централизованных религиозных организаций мусульман России и руководителями Болгарской исламской академии.

В ходе встречи к президенту обратился председатель Духовного управления мусульман РФ, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин с просьбой сократить число светских вузов-партнеров, которые в рамках правительственной программы поддерживают систему исламского образования.

"Сегодня вузы-партнеры наших исламских учебных заведений, их много - и администрация президента знает о том, что средства, которые выделяются на поддержку исламского образования, иногда тратятся не по целевому, в том смысле, что они идут в государственный вуз, через них идут, но большая часть остается у них, а не доходит до наших исламских учебных заведений. (...) Сейчас нам необходимо оставить 2-3 вуза партнера и через них оказывать финансовую помощь для поддержки наших учебных программ", - сказал он.

Глава государства пообещал разобраться в этом вопросе.

"В этой связи хотелось бы сказать, что (...) мы будем продолжать поддержку через государственные вузы, потому что таково требование закона, но что вы сказали по поводу уменьшения числа вузов-партнеров, наверное, это правильно, мы обязательно посмотрим", - отметил Путин.