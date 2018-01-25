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Депутаты и сенаторы нашли компромисс по притравочным станциям

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Члены согласительной комиссии Госдумы и Совета Федерации по закону о запрете контактной притравки собак договорились, что обучение животных во время свободной охоты на зверя, когда он искусственно не ограничен в своей свободе обороны, не попадет под понятие "притравки", сообщает пресс-служба фракции Единая Россия" в Госдуме.

"То есть мы понимаем, что если медведь бежит по чистому полю, он может сопротивляться и никак не ограничен в свободе, - по сути это является охотой. Здесь мы, конечно же, не можем каким-либо образом ограничивать деятельность охотника, молодой собаки, которую он обучает... Но как только этот медведь находится в каком-то загоне, на привязи или еще каким-то образом ограничен: ему закрыли глаза, "варежки" одели, - в этом случае контакт не допускается", - заявил в четверг сопредседатель согласительной комиссии, председатель профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

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Таким образом, по его словам, "сегодня мы очень серьезно продвинулись и подписали концептуально согласованный текст, который устраивает обе стороны".

Ранее Госдума приняла закон о запрете притравки охотничьих собак на живых животных. Однако Совет Федерации отклонил документ, предложив создать согласительную комиссию по его доработке.

Теперь члены комиссии договорились, что в случае, если животное каким-либо образом ограничено в своем движении, возможностях, в обороноспособности, то подготовка собак допускается только с использованием соответствующей конструкции - ограждения, отметил Николаев.

"Конечно же, мы не допускаем жестокого обращения с животными какими бы то ни было способами", - подчеркнул Николаев.

В результате, по его словам, в России будет полностью исключена деятельность незаконных притравочных станций и отрегулированы вопросы подготовки охотничьих собак к охоте. При этом законопроект предоставит возможность для "нормальной деятельности настоящих охотников", сказал он.

Вторым важным согласованным вопросом, по его словам, является достижение договоренности об отказе от регулирования деятельности, связанной с подготовкой ловчих птиц.

"Мы провели большие консультации с различными службами, в том числе со службами, которые занимаются организацией работы по охране аэропортов, и охотниками. Это совсем иная ситуация, здесь нет никаких притравочных станций. Птица готовится только в части возврата к охотнику, а не тренирует свои охотничьи качества", - сказал парламентарий.

По его словам, членам согласительной комиссии предстоит конкретизировать понятие охотничьих пород собак, а также решить, применимы ли к нечистопородным собакам те же нормы, что и в отношении породистых охотничьих собак.

Помимо этого, по мнению Николаева, в ходе работы над законопроектом предстоит провести консультации с представителями правительства и, возможно, потребуется предусмотреть принятие дополнительных подзаконных нормативных актов.

Сопредседатель согласительной комиссии от Совета Федерации Владимир Лебедев отметил, что "те предложения, которые поступили от нас, услышаны, мы расширяем сферу подготовки охотничьих собак на все охотничьи угодья, а не только на закрепленные".

"Самое важное, разные породы собак - у них разные способы и предмет охоты. И мы здесь принципиально договорились, что если зверь находится в состоянии естественной свободы, то по нему будет проходить подготовка собаки, приближенная к охоте. Если мы говорим, что кабан находится в большом вольере, у него все в порядке со здоровьем, с клыками, он может свободно передвигаться, то в этом случае можно готовить собак для того, чтобы собака имела непосредственное взаимодействие с этим животным. Как только зверь ограничен в своей свободе и обороноспособности, извините, здесь мы говорим, что можно использовать только ограждающие конструкции", - сказал он.

Теги: Госдума, Совет Федерации
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