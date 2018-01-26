ЦИК аннулировал регистрацию Удальцова как доверенного лица Грудинина

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - ЦИК РФ аннулировал регистрацию и удостоверение отозванного доверенного лица кандидата на должность в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина левого оппозиционного политика Сергея Удальцова.

Как отмечается в постановлении, принятом Центризбиркомом в пятницу, комиссия приняла решение "аннулировать регистрацию и удостоверению отозванного доверенного лица Сергея Станиславовича Удальцова". Решение Центризбиркомом было принято после рассмотрения уведомления, поступившего от Грудинина.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко сообщил, что лидер "Левого фронта" Удальцов не является доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Грудинина и с самого начала не планировал им быть.

"Сергей Удальцов не является доверенным лицом Грудинина, он сам согласился, что это нецелесообразно. Он взял самоотвод, считая, что больше пользы принесет как раз в свободной работе", - сказал Ющенко в четверг.

Он отметил, что представители КПРФ по этому поводу "давно обратились в Центральную избирательную комиссию".

"Произошла техническая ошибка. Тот, кто подавал документы, просто невнимательно посмотрел, потому что изначально позиция Удальцова была такая, что он не планировал быть доверенным лицом, понимая общую политическую ситуацию", - отметил Ющенко.

По его словам, Удальцов "активно работает в интересах кандидата Грудинина, проводит агитационную работу в своем направлении среди сторонников "Левого фронта".

Между тем накануне сам Удальцов в твиттере написал , что стал доверенным лицом Грудинина. "Постараюсь внести максимальный вклад в его победу!" - отметил оппозиционер.