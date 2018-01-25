Удальцов отказался быть доверенным лицом Грудинина

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов не является доверенным лицом кандидата в президенты от КПРФ и народно-патриотических сил Павла Грудинина и с самого начала не планировал им быть. Об этом заявил "Интерфаксу" глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко.

"Сергей Удальцов не является доверенным лицом Грудинина, он сам согласился, что это нецелесообразно. Он взял самоотвод, считая, что больше пользы принесёт как раз в свободной работе", - сказал Ющенко в четверг.

Он также сообщил, что представители КПРФ по этому поводу "давно обратились в Центральную избирательную комиссии (ЦИК РФ)".

"Произошла техническая ошибка. Тот, кто подавал документы, просто невнимательно посмотрел, потому что изначально позиция Удальцова была такая, что он не планировал быть доверенным лицом, понимая общую политическую ситуацию", - отметил Ющенко.

По его словам, Удальцов "активно работает в интересах кандидата Грудинина, проводит агитационную работу в своем направлении среди сторонников "Левого фронта".

Ющенко добавил, что "за Грудинина со стороны "Левого фронта" доверенным лицом является Максим Шевченко и Анастасия Удальцова, то есть "Левый фронт" представлен.

Накануне сам Удальцов в твиттере написал , что стал доверенным лицом Грудинина. "Постараюсь внести максимальный вклад в его победу!" - отметил оппозиционер.

В среду Центризбирком зарегистрировал доверенных лиц Грудинина, а также кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского и председателя Партии Роста Бориса Титова.