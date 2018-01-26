В Минтрансе РФ заявили о соблюдении санкций ООН после обвинений в экспорте угля КНДР

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Минтранс не перевозит уголь из КНДР и, соответственно, не может переправлять его в третьи страны через свои порты, заявил "Интерфаксу" в пятницу замминистра транспорта РФ Сергей Аристов.

"Ни наши суда, ни наши железнодорожные составы в этом не задействованы. Уголь такая вещь - его в кармане не унесешь. Мы чётко соблюдаем соответствующие резолюции Совета безопасности ООН", - сказал Аристов.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на европейскую разведку сообщало, что Россия якобы нарушает запрет ООН на экспорт угля, получая его от КНДР и переправляя в Японию и Южную Корею.

Эту информацию ранее опровергли в посольстве КНДР в Москве и в посольстве РФ в Пхеньяне. В Таможенной службе РФ в свою очередь заявили, что за неполные 11 месяцев 2017 года не регистрировали сделок по ввозу угля из Северной Кореи.