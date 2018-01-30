Путин заявил о необходимости ограничения "деструктивных сил" в интернете

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Вводить "драконовские" ограничения в интернете никто не собирается, но общество должно ограждать себя от деструктивного влияния глобальной сети, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Анонимность интернета, с одной стороны, вроде как хороша, это демократия, но с другой стороны, возникает много проблем, потому что за этими никами неизвестно, кто прячется. Сейчас же не 37-й год - что хочешь, то и говори, тем более в интернете, "черный воронок" за тобой завтра не приедет. Чего прятаться-то?" - сказал Путин на встрече с доверенными лицами в Москве.

В то же время он подчеркнул, что "общество, конечно, должно себя ограждать от каких-то деструктивных сил", и напомнил об уже введенных ограничениях в российском сегменте интернета, связанных с пропагандой суицидов, педофилией, терроризмом.

Президент обратил внимание на то, что "сидят (подростки) в интернете, смотрят, что в США происходило, а потом преступления у нас в школах совершаются, без всяких оснований, потому что насмотрелись".

"Общество должно иметь право себя защищать, это не должно быть прерогативой какого-то министерства или ведомства, это должно проистекать из общественного сознания. Вот столкнулись мы с этими ужасными преступлениями в школе, нужно понять, откуда это взялось. (...) Эта самозащита должна произрастать изнутри общества", - сказал Путин.

При этом, по его словам, "со стороны общества должен быть контроль над подобными ограничениями, и это правильно, и нужно разработать систему этого контроля".

Ранее в этом месяце вооруженные нападения произошли в школах Перми, Челябинской области и Улан-Удэ. На прошлой неделе пневматическое оружие принес в здание колледжа в Самаре 15-летний школьник, никто не пострадал.