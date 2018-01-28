Вагон загорелся на приморской станции Уссурийск

Это, по мнению журналистки, закроет дискуссии об эффективности его "менеджмента" Подробнее

Собчак предложила снимать фильмы о репрессированных при Сталине народах

Пострадали три человека, судьба двоих туристов из Китая неизвестна Подробнее

На самом крупном острове Байкала загорелась турбаза

Погибли пять человек Подробнее

Пожар произошел в семейном общежитии в поселке под Омском

Предположительно, жертвами пожара стали граждане Китая, которые приехали на Байкал "дикарями" Подробнее

Возникли проблемы с установлением личностей погибших в пожаре на турбазе на Байкале

27 января 15:34

Патрушев исключил отказ России от поставок США двигателей РД-180

По словам секретаря Совбеза РФ, Москва намерена продолжать выполнять свои обязательства и вести себя корректно по отношению к другим странам Подробнее

27 января 10:25

Почти 70% россиян собрались следить за предвыборной кампанией

В качестве источников информации, которые заслуживают доверия, почти половина респондентов назвала телевидение, которому уступают интернет и разговоры с родственниками Подробнее

26 января 20:34

Россия не будет выполнять односторонние санкции США в отношении КНДР

В МИД РФ подчеркнули, что Москва не будет высылать северокорейских граждан, подпавших под американские санкции Подробнее

26 января 17:30

Мэра Махачкалы отстранили от должности

Мусаев обвиняется в превышении полномочий, из-за чего городу был причинен ущерб на 80 млн рублей Подробнее

26 января 17:08

Экс-глава Татфондбанка Мусин признался в инкриминируемых преступлениях

Бывшему руководителю оставшегося без лицензии банка инкриминируют мошенничество, злоупотребление полномочиями, легализацию денежных средств, полученных преступным путем Подробнее

26 января 14:50

В Минобороны РФ заподозрили главу британского военного ведомства в утрате границ разумного