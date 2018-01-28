Вагон загорелся на приморской станции Уссурийск

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Рефрижераторный вагон загорелся в воскресенье утром на станции Уссурийск-2 в Приморье. На месте обнаружен погибший, сообщила в воскресенье пресс-служба краевого главка МЧС.
"Вагон находится в тупике. Движение пассажирских и грузовых поездов не нарушено", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что горит жилая секция рефрижераторного вагона. Открытое горение ликвидировано, идет проливка конструкций. Площадь пожара составила 20 кв. м.