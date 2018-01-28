Акции сторонников Навального прошли в Томске, Хабаровске, Кемерово и Новосибирске

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Акция сторонников оппозиционера Алексея Навального состоялась в воскресенье в Хабаровске. Официальное разрешение на проведение мероприятия организаторы акции в мэрии Хабаровска не получили, но им были даны рекомендации по месту сбора.

В итоге сторонники Навального собрались на площадке возле стадиона "Динамо". Нарушений на акции не зафиксировано.

В Кемерово акция оппозиции была не согласована. Ее участники прошли шествием более двух кварталов, и, дойдя до площади Советов, организовали пикет, после чего, сообщают активиста штаба Навального, начались задержания.

В Томске акция сторонников Навального прошла в виде несанкционированного шествия и последовавшего после него также несанкционированного митинга. Организатор акции, руководитель штаба Навального в Томске Ксения Фадеева сообщила "Интерфаксу", что по окончании митинга сотрудники полиции задержали ее и еще четверых участников акции. В настоящее время в полиции с них берут объяснения.

В пресс-службе управления МВД по Томской области агентству сообщили, что информация о прошедшей акции уточняется.

В Новосибирске состоялись санкционированное шествие и митинг, участники акции прошли чуть более 1 км по центральной улице города - Красному проспекту до сквера им.Чаплыгина.

26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года.