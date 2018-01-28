В Барнауле и Иркутске прошли акции сторонников Навального

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Барнауле (Алтайский край) без нарушений завершилась акция сторонников оппозиционера Алексея Навального, она собрала более сотни участников, сообщает региональное МВД.

"По данным на 12:30 местного времени, в акции приняло участие 100-150 человек. Люди уже начали расходиться, нарушений не зафиксировано", - сказали "Интерфаксу" в воскресенье в полиции.

Акция была согласованной с мэрией города, для участия в ней организаторы заявили около 3 тыс. человек. Мероприятие было обеспечено охраной большого числа сотрудников правоохранительных органов, а площадь Свободы была огорожена, поставлены металлические рамки, велся досмотр пришедших на акцию.

В Иркутске акция сторонников Навального также прошла без нарушений общественного порядка, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации. "По данным полиции, в акции приняло участие 190 человек. Происшествий не зарегистрировано - все прошло спокойно", - сказал сотрудник администрации.

В иркутском штабе Навального эту информацию подтвердили, сообщив, что перед началом акции полицией был задержан один из волонтеров, который вез к месту ее проведения большой баннер.

Ранее администрация Иркутска согласовала проведение 28 января акции сторонников Навального в одном из спальных районов города.

Между тем, 26 января Президиум Верховного суда России не допустил Навального к президентским выборам, поставив точку в рассмотрении жалоб оппозиционера на отказ ЦИК зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом. Выборы президента РФ официально назначены на 18 марта 2018 года.