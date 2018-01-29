Подручных Басаева в нападении на псковских десантников приговорили к длительным срокам

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Двое подручных террористов Шамиля Басаева и Хаттаба приговорены к длительному заключению за нападение на псковских десантников в 2000 году.

"Собранные Главным следственным управлением СК по Северо-Кавказскому федеральному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителей Ставропольского края Фаизбека Амангазиева и Арслана Валиева", - говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).

Валиев и Амангазиев признаны виновными в участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих (ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ), они приговорены к 15,5 года и 16 годам колонии строго режима соответственно.

Как установили следствие и суд, 29 февраля 2000 года Амангазиев и Валиев "в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Басаева и Хаттаба приняли участие в нападении на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск, которое произошло в горно-лесистой местности в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской республики на высоте 776.0".

"Нападение они осуществляли с трех сторон, при этом Амангазиев и Валиев, заняв позиции, из автоматов Калашникова калибра 5,45 мм производили прицельные выстрелы в военнослужащих. В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, четверым были причинены ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

В СК напомнили, что ранее еще девять участников нападения, в том числе гражданин Украины - член запрещенной в РФ организации "УНА-УНСО" Александр Малофеев, были приговорены к длительным срокам лишения свободы.