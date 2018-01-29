Титов предложил создать на Северном Кавказе медкластер для пенсионеров

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Уполномоченный по защите прав предпринимателей, кандидат в президенты РФ от "Партии Роста" Борис Титов предлагает создать на Северном Кавказе региональный "пенсионный" медкластер.

"На Северном Кавказе хорошо было бы создать медицинский кластер, пенсионный - для людей в возрасте. У нас страна большая, на большей части территории климат суровый. Пожилым людям тяжело жить в таком климате - где-нибудь в Якутии или Красноярском крае, особенно когда у них мало родственников", - сказал Титов во время поездки в Дагестан.

По его словам, пожилые россияне могли бы переехать на Северный Кавказ, где для них можно централизованно создать условия для проживания, сконцентрировав средства, которые государство выделяет на социальную поддержку.

"Здесь отличный климат, тепло, хорошо. Если создать условия, многие захотят сюда переехать. А для жителей Северного Кавказа, который страдает от высокой безработицы, это новые рабочие места", - добавил бизнес-омбудсмен.

В пресс-службе отметили, что один из ключевых пунктов предвыборной программы Титова заключается в создании в разных регионах страны отраслевых территориальных кластеров для запуска экономического роста в несырьевых регионах и создания новых рабочих мест их жителям.