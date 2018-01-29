Заключившая однополый брак в Дании пара россиян уехала из страны

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Павел Стоцко и Евгений Войцеховский, чьи паспорта были признаны недействительными после того, как в них были проставлены штампы, подтверждающие заключенный ими в Дании однополый брак, покинули Россию, сообщает правозащитная организация "Российская ЛГБТ-сеть".

"В связи с незаконными действиями и давлением со стороны правоохранительных органов на Павла Стоцко и Евгения Войцеховского, они были вынуждены покинуть пределы Российской Федерации. Данное развитие событий не планировалось, и только реальная угроза свободе и безопасности Павла и Евгения послужили причиной их отъезда", - сообщили в пресс-службе организации.

В "ЛГБТ-сети" утверждают, что сотрудники полиции изъяли у Стоцко и Войцеховского признанные недействительными общегражданские паспорта, после чего сообщили им, что позволят уехать, закроют административное дело, выдадут справку об изъятии паспортов и акт, по которому МВД не имеет к ним претензий.

Ранее СМИ сообщили, что двое мужчин, граждан РФ, в начале января зарегистрировали брак в Копенгагене, так как в Дании однополые браки разрешены. Затем они подали документы о регистрации брака вместе с заверенными нотариальными переводами в многофункциональный центр госуслуг (МФЦ) в Москве, где им поставили штампы в паспортах на страницах о семейном положении, "подтвердив, что мужчины зарегистрировали брак".

Позднее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что паспорта двух россиян , заключивших однополый брак на территории Дании, признаны недействительными, а по факту проставления штампа о регистрации данного брака в РФ проводится служебная проверка, "по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел".

В субботу в пресс-службе столичной полиции сообщили "Интерфаксу", что "в отношении мужчин, инициировавших внесение в свои паспорта граждан РФ отметок, не предусмотренных действующим законодательством, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 19.16 КоАП РФ "Умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), либо утрата документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), по небрежности"". По данным пресс-службы, их паспорта подлежат изъятию для приобщения к материалам и дальнейшему обмену в установленном порядке.

Стоцко, в свою очередь, заявил "Интерфаксу" о поступающих угрозах гомофобного характера, а также давлении полиции на него, Войцеховского и их родственников с целью вынудить их сдать паспорта. Он также сообщил о намерении оспорить в суде решение о признании паспортов недействительными и увольнении сотрудника МВД, проставившего им штампы о браке.