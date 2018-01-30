Программу партии "Единая Россия" дополнят наказы избирателей Путину

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Наказы, которые будут даны Владимиру Путину в качестве кандидата в президенты РФ, дополнят программу партии "Единая Россия", заявил замсекретаря генсовета партии, депутат Госдумы Евгений Ревенко.

"Состоявшаяся сегодня встреча Владимира Путина с доверенными лицами - это важное событие, поскольку именно эти люди будут доносить до граждан программу кандидата и собирать обратную связь. Ввиду того, что среди них (доверенных лиц - ИФ) много членов и сторонников партии "Единая Россия", наказы кандидату дополнят и программу партии", - цитирует Ревенко во вторник пресс-служба "единороссов".

"Как заметил представитель руководства партии, среди доверенных лиц Путина 143 члена и сторонника "Единой России".

По словам Ревенко, "Единая Россия" "как самая мощная политическая сила, обладающая большинством по всей вертикали законодательной власти, будет реализовывать те наказы, которые получит Владимир Путин в ходе избирательной кампании".