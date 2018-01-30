На сочинском конгрессе приняты три документа

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - По итогам работы Конгресса национального диалога Сирии в Сочи принято три документа, сообщил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

"Это итоговое заявление, обращение участников, а также список кандидатов в комиссию по рассмотрению вопросов, связанных с разработкой Конституции, то есть в конституционную комиссию", - сказал Лаврентьев журналистам в Сочи.

По его словам, этот список "после небольшого согласования конкретных будет передан спецпредставителю генсека ООН по Сирии Стаффану де Мистуре для дальнейшей работы".

"Он (де Мистура — ИФ) может полностью, мы ему об этом сказали открыто, пользоваться результатами конгресса сирийского национального диалога", - заявил Лаврентьев. "Мы надеемся, что (у Стаффана де Мистуры) появилась реальная возможность запуска межсирийского диалога (В женевских межсирийских переговорах — ИФ) на площадке реформирования конституции", - отметил он.

В сочинском конгрессе участвовало 1393 делегата, более 50 наблюдателей (34 международных и 19 от ООН). "А также наблюдатели от США, Франции и Великобритании, но которые, к сожалению, были представлены на достаточно низком уровне", - сказал Лаврентьев.