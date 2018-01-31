ЦИК РФ завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборы президента

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила прием подписей избирателей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах.

Как передает в среду корреспондент "Интерфакса", в 18:00 по московскому времени Центризбирком закончил прием подписных листов. Таким образом, завершился этап приема документов для регистрации кандидатов на выборы президента РФ.

Подписи в свою поддержку сдали шесть претендентов: действующий президент - самовыдвиженец Владимир Путин, Григорий Явлинский, выдвинутый на выборы партией "Яблоко", бизнес-омбудсмен Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин, выдвинутый "Российским общенародным союзом" и Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Два кандидата от парламентских партий - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента РФ.

Наталья Лисицына (партия "Рот Фронт") не смогла собрать нужное количество подписей, а Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых") не явилась в ЦИК до окончания срока приема документов.

О том, что в избирательном бюллетене на президентских выборах будет не более восьми кандидатов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта.