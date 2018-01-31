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В России

ЦИК РФ завершил прием документов для регистрации кандидатов на выборы президента

Есть обновление от 20:25

На выборах президента РФ будет не более восьми кандидатов, заявила Элла Памфилова

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России завершила прием подписей избирателей в поддержку претендентов на участие в президентских выборах.

Как передает в среду корреспондент "Интерфакса", в 18:00 по московскому времени Центризбирком закончил прием подписных листов. Таким образом, завершился этап приема документов для регистрации кандидатов на выборы президента РФ.

Подписи в свою поддержку сдали шесть претендентов: действующий президент - самовыдвиженец Владимир Путин, Григорий Явлинский, выдвинутый на выборы партией "Яблоко", бизнес-омбудсмен Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин, выдвинутый "Российским общенародным союзом" и Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России").

Два кандидата от парламентских партий - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ) по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента РФ.

Наталья Лисицына (партия "Рот Фронт") не смогла собрать нужное количество подписей, а Эльвира Агурбаш ("Альянс зеленых") не явилась в ЦИК до окончания срока приема документов.

О том, что в избирательном бюллетене на президентских выборах будет не более восьми кандидатов, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта.

Процедура проверки подписей

У избиркома теперь есть 10 дней для проверки документов и подписей. Обычно эта процедура занимает семь-восемь дней, после чего ЦИК в срок до 10 февраля примет решение о регистрации кандидатов.

Во время проверки подписей ЦИК задействует порядка 100 почерковедов, рабочее место которых будет оснащено современным оборудованием, включая электронную лупу. Также ЦИК намерен сотрудничать с управлением по вопросам миграции МВД. Для проверки, вне зависимости от того, 100 тысяч подписей было собрано кандидатом или 300 тысяч, будут использованы 60 тысяч подписей. Забракованных подписей не должно быть больше 5%.

В случае, если недостоверных подписей будет больше 5%, делается повторная проверка следующих 30 тысяч подписей. Если по итогам проверки суммарно 90 тысяч подписей количество недостоверных подписей превысит 5%, кандидат не будет допущен к регистрации, и к выборам соответственно.

Теги: Выборы-2018
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